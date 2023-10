Viaggio sulla Via di Arnolfo: da Colle Val d'Elsa a Orvieto L'associazione Ricolleghiamo continua il suo viaggio sulle tracce di Arnolfo di Cambio, visitando Orvieto il 11 novembre. Un'occasione per conoscere la sua arte e le sue creazioni, ma anche per affrontare tematiche culturali. Un progetto nato nel 2018 per rendere omaggio a grandi personaggi colligiani.