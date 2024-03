Viabilità, sosta e trasporto. Le variazioni

Un evento di portata mondiale come la Strade Bianche arreca ovviamente qualche disagio alla collettività. È quindi richiesta la massima collaborazione da parte di tutti, per quanto organizzatori e amministrazione abbiano cercato di limitare il più possibile gli inconvenienti: data l’inibizione della sosta nel parcheggio ‘ex campino di San Prospero’ in occasione delle gare ciclistiche professionistiche, femminile e maschile, e la Gran Fondo, dedicata agli amatori, le operazioni di pulizia e spazzamento delle strade nel quartiere di San Prospero saranno effettuate a regime ridotto e contemporaneamente alle auto in sosta. I divieti presenti, funzionali alla pulizia delle strade, non saranno quindi attivi e sarà possibile sostare anche dove non dovessero risultare oscurati.

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione e, allo stesso tempo, fare in modo che nessuno si trovi bloccato in attesa del passaggio dei ciclisti, la polizia municipale ha inoltre predisposto adeguate modifiche alla viabilità. Per gli attraversamenti da nord a sud della città e viceversa: Tangenziale ovest. Per la zona stadio e centro: tangenziale uscita Siena est, viale Toselli, viale Sardegna, viale Mazzini, viale Don Minzoni. Per le Scotte da sud: tangenziale uscita Siena est, viale Toselli, viale Sardegna, ponte di Malizia, viale Bracci; da nord: tangenziale uscita Siena nord, Fontebecci, viale Giovanni Paolo II (denominato comunemente ‘strada fiume’), viale Bianchi Bandinelli, viale Lombardi, viale Bracci. Nella giornata di oggi subiranno modifiche anche le linee urbane ed extraurbane di Autolinee Toscane (www.at-bus.it, o numero verde 800.142424).