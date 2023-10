Viabilità a Buonconvento: Intervento alla Strada della Piana

La strada di Piana, nel comune di Buonconvento, è stata sistemata. Si è trattato di un intervento straordinario di manutenzione per rendere più sicura la strada, che in seguito alla chiusura del ponte sull’Ombrone è diventato uno dei percorsi alternativi per utilizzati. "Si prega di prestare la massima attenzione e si ricorda che il limite di velocità nel tratto di strada in questione è di 30 chilometri orari – spiega in una nota l’amministrazione comunale di Buonconvento –. Percorrere la strada a velocità superiori, oltre che a contribuire al deterioramento del tracciato, crea pericolo per i veicoli, ciclisti e pedoni". Raccomandazione necessaria in uno tratto di strada comunque da percorrere a velocità contenuta.