Via Nova a Colle: ci siamo!. La riqualificazione entra nelle sua fase decisiva

Via Nova a Colle, la fine dei lavori è vicina: è stata attivata la nuova corsia. La riqualificazione di via Livini per tutti la via Nova entra nella sua fase conclusiva. Con l’attivazione odierna della nuova corsia, i lavori procedono speditamente verso il completamento. La circolazione veicolare è stata ufficialmente deviata sul tratto appena ultimato, consentendo così l’avvio degli interventi programmati sulla carreggiata a monte. L’apertura della nuova corsia rappresenta un passaggio cruciale nell’ambito del più ampio progetto di rinnovamento dell’arteria stradale, strategica per tutta la mobilità cittadina ed anche della Valdelsa in genere. I prossimi interventi riguarderanno la realizzazione dei drenaggi del rilevato sottostante, la posa delle nuove fognature e l’installazione delle canalette di raccolta delle acque meteoriche, complete di caditoie. Successivamente, si procederà con la completa asfaltatura del tratto e la messa in opera della nuova segnaletica orizzontale e verticale. Il cantiere, articolato in più fasi, è stato gestito con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per residenti e automobilisti, mantenendo alto il livello di sicurezza. Anche se ormai sono svariati anni che l’opera è in corso. "Si tratta di un’opera importante per la mobilità locale – ha dichiarato il vicesindaco Marco Speranza – che riflette l’impegno dell’Amministrazione nel dare risposte concrete alle esigenze della cittadinanza. I risultati sono il frutto di una programmazione accurata e di un confronto costante con il territorio". L’Amministrazione comunale rinnova l’invito alla cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a procedere con prudenza lungo il tratto interessato. Seguiranno aggiornamenti puntuali sullo stato di avanzamento, in vista della definitiva conclusione dell’opera, ormai alle porte. "Con il completamento di questo intervento – ha aggiunto Speranza – restituiremo alla comunità una via più sicura, efficiente e adeguata agli standard di mobilità contemporanei, migliorando la qualità urbana complessiva. Un intervento atteso, che rafforza l’impegno del Comune di Colle per infrastrutture moderne, sostenibili e all’altezza delle esigenze della città". L’opera non è stata di poco conto ed ha visto un impegno di ben due amministrazioni per un costo di oltre un milione di euro. La speranza è quella di poter vedere entro la fine di giugno la via Nova finalmente ritornare a due corsie.

Lodovico Andreucci