Via libera a Villa Il Pavone. Nasce la Rsa da 80 posti

’Villa Il Pavone’ diventa Residenza sanitaria assistita e potrà ospitare fino a ottanta persone non autosufficienti. L’autorizzazione è stata concessa dall’amministrazione comunale in seguito alla certificazione trasmessa dai Vigili del fuoco nella quale si attesta il rispetto delle normative di prevenzione e quindi la "sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio". Un passaggio necessario dopo che, nei mesi scorsi, era stata sospesa l’autorizzazione dell’amministrazione, proprio per mettere a punto gli ultimi interventi sulla sicurezza. Dopo gli adeguamenti della Casa di sollievo Network, che gestisce la casa di riposo, il via libera definitivo è arrivato con il provvedimento dell’amministrazione.

In questa prima fase l’accesso sarà possibile solo attraverso il mercato libero, ma sono già avviate le procedure per ottenere l’accreditamento dalla Regione, che potrebbe arrivare tra fine 2024 e inizio 2025. "Negli ultimi mesi, da quando sono uscite le prime notizie sulla trasformazione in Rsa – spiega Marco Paglialunga, dirigente della società che gestisce il Pavone – abbiamo ricevute continue richieste, spesso anche a breve termine, segno evidente che c’è un bisogno che contiamo di contribuire a soddisfare". C’è anche il tema rette, che di recente ha coinvolto anche l’Asp: "In primo luogo la Regione ha fatto la scelta di puntare sulla qualità, che significa personale e servizi strutturati – afferma Paglialunga – e poi va messo nel conto l’aumento dei costi degli ultimi anni, da quelli energetici a quelli delle materie prime, fino a quelli di gestione. Siamo tutti consapevoli che per le famiglie sono impegni importanti, ma ci sono voci che non possono proprio essere eluse".

In base alle valutazioni compiute negli ultimi mesi, una parte degli ospiti storici passerà dalla Ra alla Rsa, finendo quindi per immettere di fatto sul mercato non tutti gli ottanta posti in un colpo solo ma di fatto, sostiene Paglialunga, una quarantina.

La Villa Il Pavone, che ha anche spazi di interesse storico e artistico, è stata sottoposta lo scorso anno a profondi interventi di ristrutturazione, anche per adeguarsi alle nuove esigenze di Residenza assistita.

Orlando Pacchiani