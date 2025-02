Via dei Longobardi, il restyling. Quella voragine è un pericolo

La storica Via dei Longobardi, uno dei punti panoramici e belli del centro storico di Chiusi, sta per intraprendere una nuova vita grazie ai recenti lavori di riqualificazione. Tre anni or sono, come è noto, la strada subì l’impatto di una voragine, figlia di un dissesto idrogeologico che richiese un intervento urgente. Dopo aver completato i lavori iniziali, che hanno incluso il consolidamento della scarpata e la regimazione delle acque, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 640.000 euro dal Pnrr. Questo supporto finanziario ha dato il via a una gara d’appalto, recentemente assegnata a una ditta incaricata di portare avanti il progetto di riqualificazione. Via dei Longobardi non sarà solo più sicura, ma anche più accessibile per residenti e turisti. Gli interventi previsti includono una serie di miglioramenti significativi. Tra questi, vi sarà la messa in sicurezza del parcheggio, con la creazione di una paratia di pali e la regolarizzazione della superficie, elementi chiave per garantire la sicurezza degli utenti. Inoltre, un nuovo punto panoramico verrà creato per offrire una vista incantevole sul Lago di Chiusi, trasformando la zona in uno spazio ideale per relax e contemplazione. Sarà poi migliorato l’accesso alla Domus Romana, con lavori che faciliteranno il passaggio verso l’area archeologica, contribuendo alla sua riapertura nei mesi a venire. Anche l’illuminazione pubblica subirà un potenziamento, rendendo la via più sicura e accogliente, perfetta per le passeggiate serali. Infine, sarà effettuata una scrupolosa manutenzione dei muri storici, preservando il ricco patrimonio architettonico della zona, che ha un grande valore storico. Per mitigare i disagi durante l’esecuzione dei lavori, Comune e polizia municipale stanno valutando di rimodulare i parcheggi, favorendo una maggiore rotazione nelle soste. Il centro storico di Chiusi offre oggi aree di parcheggio con sosta non regolamentata, accessibili da Porta Lavinia, Fontebranda e i Forti. Questi lavori mirano non solo a migliorare la fruibilità della zona, dice il Comune, ma anche a valorizzare un patrimonio culturale di inestimabile valore. Via dei Longobardi è destinata a diventare un punto di riferimento per tutti, arricchendo ulteriormente il tessuto urbano della città. Massimo Montebove