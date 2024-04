Via dei Fossi senza pace. Dopo alcune verifiche stop al traffico veicolare

Novità su Via dei Fossi a Colle. L’amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa, comunica, infatti, che a seguito delle verifiche effettuate sulla sede stradale di Via dei Fossi e in un locale privato posto sotto la sede della strada stessa, si rende necessario interdire il passaggio veicolare per consentire le verifiche tecniche funzionali al ripristino della piattaforma stradale nel tratto di via dei fossi compreso tra i civici 73 e 67. "È stato predisposto – viene affermato in una nota del Comune di Colle – un senso unico alternato a vista per il tratto di Via dei Fossi compreso tra il campanile della Chiesa di Sant’Agostino e i ‘Quattro cantoni’ in modo da consentire l’accesso al tratto di strada chiusa".

"I problemi su Via dei Fossi sono due e diversi a seconda del tratto di strada in questione – aveva affermato in consiglio comunale il Vicesindaco Stefano Nardi –. Per quanto riguarda il cedimento prossimo all’incrocio dei ‘Quattro Cantoni’ è stato svolto un sopralluogo dal personale dell’ufficio tecnico ed in quel tratto è stato scoperto che non c’è una relazione o concomitanza con la presenza del tracciato storico del fosso di Sant’Agostino nel sottosuolo. Molto probabilmente, invece, il problema deriva ad una realizzazione non troppo buona dell’intervento di riqualificazione del lastricato. Un cedimento dovuto sicuramente anche ad un carico notevole di traffico. La zona, infatti, è molto trafficata. Queste sono delle ipotesi, perché sono stati fatti dei sopralluoghi a partire da alcune cantine che si trovano in prossimità di quel tratto che è stato transennato ad inizio anno. Per quanto riguarda, invece, il tratto dalla fine della chiesa di Sant’Agostino a Via Mazzini il problema è, invece, sicuramente più pertinente al fosso di Sant’Agostino e, quindi, relativo al sottosuolo". Si presume, quindi, che in arrivo potrebbero esserci dei lavori ed anche questo era, comunque, stato fatto presente dal Vicesindaco. "L’ufficio tecnico sta preparando un progetto, con alcuni interventi localizzati di messa in sicurezza e ripristino del lastricato nei punti più pericolosi – continua Nardi –. Quindi, l’incrocio con i quattro cantoni e l’altro incrocio alla fine della chiesa di Sant’Agostino, dove le condizioni sono peggiori e sarà organizzato un intervento localizzato in alcuni punti per ripristinare le condizioni del lastricato".

Lodovico Andreucci