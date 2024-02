Via alle ’Serate pediatriche senesi’. La gestione clinica di casi in emergenza

Prende il via l’iniziativa ’Serate pediatriche senesi’, incontri di approfondimento sulla salute dei più piccoli organizzati dal professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria dell’AouSenese e della Scuola di Specializzazione dell’Università di Siena. La formula è unica nel panorama nazionale: un pomeriggio al mese sarà dedicato dapprima alla formazione teorica su specifici temi, per concludere poi in serata con la verifica di apprendimento mediante la gestione di casi clinici complessi nel ’Laboratorio della simulazione delle emergenze pediatriche’ della Pediatria. Si parte domani, dalle 16 alle 20 al centro didattico, con le ’Emergenze ematologiche pediatriche’ per poi affrontare, nei mesi successivi, le emergenze pneumo-allergiche, gastroenterologiche e così via. Il progetto formativo è rivolto ai medici della pediatria e agli assistenti in formazione. "Inizieremo dall’emergenze in ematologia - spiega il professor Grosso – poiché ricorrono con una certa frequenza. Affronteremo la gestione delle anemie emolitiche acute, la reazione alle trasfusioni di sangue in più setting. A giugno avremo anche un ECG-Course, due giorni di letture e interpretazioni di elettrocardiogrammi".