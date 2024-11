Via alle luminarie in centro. Formati 370 ventagli di luce

di Laura Valdesi

SIENA

Il Natale è anche (soprattutto) atmosfera. Luci calde, colori. Suoni e musica. Confusione, se si vuole. E almeno le luminarie sembra proprio che non mancheranno nella nostra città perché il Comune si è attrezzato per tempo. Siamo a inizio novembre e già gli operai di una ditta di Lucca, incaricata da palazzo pubblico, ieri hanno cominciato, muniti di caschetto protettivo e scale, a sistemare le luminarie destinate a fare da cornice alle prossime festività. La prima strada dove sono state sistemate? Via Montanini, salotto buono di Siena anche se ultimanente ha perso il lustro di un tempo. Bastava osservare la disposizione dei fili, che resteranno accessi almeno fino all’Epifania, per capire che quest’anno il centro storico sarà coperto da ventagli. Quella la forma, infatti, data dagli operai alle luminarie. Che hanno continuato a sistemare anche l’area di via Malavolti, piazza Matteotti e poi Banchi sopra. I senesi guardavano curiosi, molti si chiedevano quanto ampia sarà l’area della città interessata dall’illuminazione. Palazzo pubblico, al riguardo, non ha voluto fornire dettagli perché sta mettendo a punto il ’pacchetto’ di eventi, offerte e servizi per le festività da presentare in blocco. Dovrebbe essere seguito, quanto alle luminarie, il canovaccio degli anni precedenti. A partire dall’accensione che è ormai una tradizione: il primo dicembre, Sant’Ansano. Patrono della città, giorno che segna l’inizio del nuovo anno contradaiolo. "Se paghiamo le luci? Queste le mette il Comune – risponde una commerciante –, non paghiamo neppure per l’elettricità. E’ da tempo che funziona così. Con tutte le tasse a cui dobbiamo fare fronte, ci mancherebbe anche l’illuminazione natalizia".

La ditta di Lucca, che ha ottenuto l’incarico di abbellire Siena per il terzo anno consecutivo, opera nel settore un po’ in tutta la Toscana. Dovrebbe riuscire a sistemare sopra le vie del centro circa 370 ’ventagli’ di luci.

Certo non basterà questo a rendere più attrattiva la città che, nonostante il pienone del ponte di Ognissanti, non riesce a recuperare quello smalto che tanti reclamano.

L’attesa è adesso per capire se ci sarà il count down in Piazza del Campo con qualche star oppure se si sceglierà la formula, già sperimentata in passato, degli eventi diffusi in varie zone del centro storico per spalmare le persone in maniera più uniforme. Il concertone di Emma del 2023 fu un grande successo, sia per presenze che come visibilità a livello nazionale per Siena. Uno degli appuntamenti nelle piazze di maggiore richiamo a livello italiano. Bisognerà vedere se il binomio costi-benefici indurrà l’amministrazione a replicare o invece si risparmierà.