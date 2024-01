Via alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia. Modifiche allo stradario per alcuni asili

Al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2024-2025. È attiva sul sito del Comune di Siena la possibilità di iscriversi alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, utilizzando un servizio dedicato alla ricerca della scuola di appartenenza e al trasporto scolastico. Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali (Meoni, Raggio di Sole, Agnoletti, Asilo Monumento, Santa Marta e Vestri) sono riservate ai bambini nati negli anni 2018-2019-2020 e, con disponibilità di posti, anche per i bambini nati entro il 31 gennaio 2021. È stata anche modificata la zonizzazione per l’iscrizione e per l’erogazione del trasporto scolastico alle varie strutture, sulla base delle indicazioni pervenute dai dirigenti scolastici e sulle valutazioni effettuate dal Servizio istruzione. Le modifiche riguardano via Piave, via Monte Grappa, Biagio di Montluc e viale Veneto che dalla scuola Asilo Monumento passano alla scuola Bonaiuti in piazza Amendola; via di Follonica, piazzetta Grassi e via Sallustio Bandini dall’Asilo Monumento passano alla scuola Policarpo Bandini in via San Marco. Le domande dovranno essere presentate dal 18 gennaio al 10 febbraio.