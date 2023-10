Via alla lastricatura in via del Capitano. Viabilità modificata nel cuore della città

Sono scattati ieri e andranno avanti fino al 3 novembre i lavori di lastricatura in via del Capitano. Il cantiere rientra nel piano di riqualificazione e sostituzione delle pavimentazioni stradali lastricate del centro storico. Per questo il comandante della Polizia Municipale Marco Manganelli ha emesso un’ordinanza relativa a norme particolari temporanee di circolazione. In particolare, oltre alla chiusura di via del Capitano, ci sarà divieto di transito in piazza del Duomo per i mezzi con portata superiore a 2,2 tonnellate e ai mezzi con lunghezza superiore a 4,5 metri. Per la particolare conformazione della zona e la chiusura di via del Capitano sarebbe infatti impossibile l’uscita dalla piazza per tali mezzi. La Polizia Municipale ha comunque provveduto a sospendere temporaneamente le concessioni di suolo pubblico e adottato ogni misura utile per garantire la pubblica incolumità nelle altre vie di uscita dalla piazza stessa. In particolare l’ordinanza impone in via del Capitano divieto di transito e sosta permanente. Per i mezzi autorizzati consentito il transito fino a piazza del Duomo e Jacopo della Quercia con itinerario di uscita da via del Poggio, del Capitano, piazza Postierla e percorsi seguenti.