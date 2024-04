Via ai lavori al Ponte dei Sospiri. La manutenzione straordinaria avrà un importo di 225mila euro

Un sospiro di sollievo per il Ponte dei Sospiri di Colle, iniziano i lavori. L’amministrazione comunale ha, infatti, annunciato che dal 29 aprile inizieranno i lavori di consolidamento del viadotto, situato nel tratto di via delle Casette tra via Bilenchi e via Roma. Una manutenzione straordinaria da 225mila euro che avrà una durata complessiva, salvo imprevisti, di 60 giorni. Durante il cantiere, finanziato tramite fondi Pnrr, il transito veicolare e pedonale sarà chiuso fino al termine dei lavori. Tuttavia, ai residenti dei civici 46, 48, 9, 11, 13 e 15 sarà consentito raggiungere le proprie abitazioni e garage compatibilmente con l’avanzamento dei lavori.

Durante questo periodo, i veicoli potranno raggiungere via Roma e via Oberdan attraverso piazza Arnolfo, via Usimbardi, via delle Casette e via Verdi. Il ponte manifestava evidenti segni di degrado superficiale nella finitura del manto bituminoso, nelle spallette, in alcuni punti del rivestimento dei fianchi in blocchi lapidei squadrati ma, soprattutto, nella volta a mattoni. Il ponte attraversa il vecchio tracciato ferroviario Colle-Poggibonsi. I lavori cominciarono nel 1884 e l’apertura si tenne il 29 marzo dell’anno seguente. La struttura portante del ponte è costituita da una volta a tre teste in mattoni che poggia su due piedritti in pietra. Si tratta di un ulteriore intervento di riqualificazione che, insieme a quello relativo all’ex binario morto, contribuirà al miglioramento e alla fruibilità della parte bassa della città. Un intervento che per la sua progettualità ha potuto attingere ai fondi del Pnrr e che rientra nel piano di manutenzione e messa in sicurezza dei ponti della città su cui l’attenzione dell’amministrazione comunale è rimasta sempre alta. Un’opera corposa che fa accoppiata con la riqualificazione dell’ex binario morto che è tratto fondamentale della pista ciclo pedonale urbana.

Il Ponte dei Sospiri è per tutti i colligiani un luogo identificativo, o per meglio scrivere ,di storia popolare. Il ponte dal quale si poteva spezzare un sospiro per chi stava partendo con il treno o lasciar andare un sospiro di sollievo per chi ritornava a casa e ritornando poteva dire: "Bel Mi Colle".

Lodovico Andreucci