’Vetrine in festa’. C’è la proroga per le domande

Prorogata la scadenza relativa all’iniziativa ’Vetrine in festa’ per i proprietari dei fondi sfitti a Siena. Lo ha deciso il Comune, ponendo la nuova scadenza del termine per le domanda fino alle ore 12 del 17 novembre. ’Vetrine in festa’ darà ad artisti ed esercenti la possibilità di utilizzare spazi sfitti durante il periodo natalizio. "Vetrine in festa – spiega l’assessore al Decoro urbano Barbara Magi – è un’iniziativa di particolare importanza con cui vogliamo migliorare il decoro del centro storico e non, utilizzando le vetrine di fondi sfittii. Per questo abbiamo deciso di dare un’ulteriore possibilità ai proprietari dei fondi sfitti di aderire all’evento. Abbiamo avuto risposte positive da esercenti e artisti senesi. Il progetto parte dalla necessità di riqualificare fondi che si affacciano sulle pubbliche vie e che a causa della perdurante situazione di crisi e incertezza ecomica sono da tempo non utilizzati".

E ancora: "Vogliamo innalzare il livello di decoro urbano e fare da volano per le attività commerciali e turistiche cittadine, con benefiche ricadute sull’economia di tutto il territorio comunale. Il Comune vuole anche rilanciare la visibilità della filiera produttiva locale e dei commercianti, artigiani e artisti".