Vertenza Avi.Coop al tavolo di crisi: "Subito contatti con l’azienda"

La Regione convocherà l’azienda per affrontare le stringenti questioni che interessano da vicino i 209 lavoratori di Avi.Coop a Monteriggioni. Dall’incontro di ieri mattina a Firenze, tra le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil del comparto avicolo, le rappresentanze sindacali unitarie e le istituzioni locali (presenti Valerio Fabiani, David Bussagli e Andrea Frosini) emerge questo impegno. "La volontà espressa dalla Regione è un primo risultato, ma naturalmente non ci fermiamo qui con le nostre iniziative a tutela dell’occupazione degli addetti del polo produttivo", afferma Antonella Campione della segreteria provinciale senese di Flai Cgil, presente al confronto a Firenze con i colleghi delle altre sigle, Fai Cisl e Uila Uil. Dopo le due ore di sciopero di venerdì, con annessa la manifestazione nel piazzale di Avi.Coop, ecco dunque l’atto che potrebbe significare l’avvio di uno sblocco di una vicenda che tiene banco da tempo. Un quadro assai complesso che riguarda più di duecento famiglie, perlopiù del circondario e anche del Senese, alle prese con una pesante fase di incertezza. In primo piano, a fronte del calo di turni di lavoro, i timori sul mantenimento del sito e dei livelli occupazionali nello stabilimento che occupa oltre 200 persone, la stragrande maggioranza a tempo determinato, tutti inquadrati nel contratto nazionale delle cooperative agricole. Nel mese di aprile la produzione è dimezzata e di conseguenza anche gli stipendi dei lavoratori, che sono sprovvisti di ammortizzatori sociali. Un tema delicato che ha visto intervenire dalle scorse settimane la politica sia in ambito locale che nazionale, con una interrogazione parlamentare firmata Pd. In Consiglio regionale, inoltre, Stefano Scaramelli, come vice presidente dell’assemblea e capogruppo di Italia Viva, ha presentato una mozione sul caso Avi.Coop, approvata all’unanimità: "La Regione attiva il tavolo crisi aziendali per i 200 lavoratori dello stabilimento Avi.Coop, Società Cooperativa Agricola del Gruppo Amadori, di Monteriggioni. Bene l’approvazione della mia mozione a tutela dei lavoratori di una delle più grandi realtà produttive della provincia di Siena e grazie per la pronta risposta alla Giunta regionale".

I sindacati tuonano: "Pretendiamo chiarezza e un piano industriale che tuteli le 200 lavoratrici e lavoratori. Senza risposte, la mobilitazione non si fermerà". Preoccupazione è stata espressa anche dagli Ecologisti Progressisti.

Paolo Bartalini