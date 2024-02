Verso le elezioni di giugno. Italia Viva strizza l’occhio alle forze di centrosinistra

Prove di coalizione per il centrosinistra, in un panorama politico in movimento. A Poggibonsi l’assemblea comunale di Italia Viva dice sì alla proposta di valutare se esistono le condizioni per un accordo tra le forze in vista delle comunali del 9 giugno. È stato infatti approvato a larghissima maggioranza - 88 per cento dei voti - il documento della segreteria del partito che dà mandato al presidente Riccardo Burresi "di verificare la possibilità di una intesa elettorale con il centro-sinistra e il Pd". È quanto riportato nella nota diffusa da Italia Viva, che invita "il candidato sindaco a creare le condizioni per una coalizione unita e vincente". Italia Viva indica le basi per giungere a un’intesa fra le formazioni che si riconoscono nel raggruppamento, con al proprio interno il Pd che ha scelto Susanna Cenni per la candidatura alla successione di David Bussagli. Tre i principi da considerare, secondo Italia Viva, affinché l’attuale ipotesi di accordo possa trasformarsi in una realtà: "Una visione comune del futuro di Poggibonsi; una pari dignità politica nelle scelte e nel governo della città; l’unità del centro-sinistra. Se ci sarà l’intesa, Italia Viva di Poggibonsi farà la propria lista a sostegno del candidato del centro-sinistra". Decisioni che maturano in quale contesto? "L’assemblea comunale è l’unico organo politico di Italia Viva legittimato a prendere questa decisione - si spiega - mentre altre posizioni sono personali e non rappresentano Italia Viva di Poggibonsi. Così come tentativi di forzature regolamentari". I prossimi passi, dunque? "Adesso è responsabilità del candidato sindaco - rispondono da Italia Viva - fare le scelte necessarie. Stiamo lavorando con altre forze politiche del centro-sinistra per presentarci compatti alle amministrative". Con quale obiettivo, in un quadro ancora da definire nell’ insieme tra candidature e alleanze? "L’avversario da battere - si legge nel documento - è la destra. E la migliore strategia è tenere unito il centro-sinistra". Alcuni precedenti, a tale proposito, sembrano non sfuggire a Italia Viva... "Dove il centro-sinistra si è presentato diviso, ha perso: le comunali di Siena sono l’esempio più vicino. Italia Viva è un partito riformista, moderato e di centro che a Poggibonsi ha accettato la sfida di un centro-sinistra unito. L’unità rappresenta il primo banco di prova per i partiti del centro-sinistra".

Paolo Bartalini