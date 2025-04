Verso il voto ai Referendum. Formati i Comitati per il Sì

In vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno è stato costituito il Comitato intercomunale per il SÌ di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni; a farne parte un lungo elenco di associazioni e partiti del territorio: oltre la Cgil, le tre Unioni comunali del Partito democratico di Sarteano, Cetona e San Casciano dei Bagni, il circolo Anpi Sarteano, il circolo Auser “Bosco di Giano” di Sarteano, i circoli Arci di Piazze e Sarteano e l’associazione Monte Cetona antifascista. A coordinare il Comitato per il SÌ saranno Daniela Spiganti, componente della segreteria provinciale della Cgil, e Luisella Brivio, segretaria generale della Filctem Cgil di Siena. "È bene capire che i cinque referendum toccano la pelle viva dei lavoratori", dice Spiganti. "L’obiettivo è arrivare al quorum del 50 per cento", le fa eco Brivio.

Anche a Montepulciano e Pienza si è costituito il Comitato per la campagna referendaria. La formazione del Comitato - con Spi Cgil; Cgil; Anpi Montepulciano; Auser di Montepulciano, Abbadia di Montepulciano, Sant’Albino, Acquaviva di Montepulciano, Pienza; Circoli Arci di Valiano di Montepulciano e Acquaviva di Montepulciano; Collettivo Piranha; Partito democratico coordinamento comunale di Montepulciano; Partito socialista di Montepulciano - segna l’inizio, anche a Montepulciano e Pienza, della campagna referendaria.