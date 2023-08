Verifiche di sicurezza Il Comune è al lavoro

Sta seguendo da vicino il quadro in tutte le sue evoluzioni, l’amministrazione comunale. Verificare la sicurezza e garantire l’incolumità delle persone, oltre che esaminare le singole esigenze in merito alle sistemazioni successive al crollo avvenuto in via della Repubblica, sono le priorità indicate da parte dell’ente. Il sindaco David Bussagli, fuori regione, è rientrato in fretta a Poggibonsi e nel pomeriggio ha compiuto un sopralluogo. "Abbiamo aperto l’unità di crisi - dice il sindaco David Bussagli - La situazione continua ad essere in evoluzione e al momento l’area è stata chiusa e tutte le famiglie evacuate. Da questa notte i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, i tecnici del Comune, le Forze dell’ordine, la Protezione Civile, sono impegnati nella gestione dell’emergenza. Ringrazio tutti loro e tutti coloro che si sono messi a disposizione per verifiche e sopralluoghi che si sono succeduti nella giornata e che ancora stanno proseguendo".

Sul posto, subito dopo l’accaduto, i componenti dello staff per le opportune analisi tecniche. Presenti il vice sindaco Nicola Berti e gli assessori Fabio Carrozzino e Susanna Salvadori. Quest’ultima si è trovata quasi nel ruolo di diretta testimone dell’episodio, l’altra sera: "Uscita dal cinema Garibaldi per assistere alla proiezione di un film – racconta l’assessore Salvadori – ho visto, fatti pochi passi, la situazione che stava emergendo in quella porzione di via Maestra intorno alla mezzanotte e trenta. Non erano ancora chiari i contorni, nell’immediatezza di una vicenda capitata appena qualche istante prima. Sono rimasta così a valutare gli scenari possibili, insieme con il resto della compagine del Comune, con i Vigili del Fuoco e con le forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri".

Paolo Bartalini