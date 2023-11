"Verificare la qualità dei lavori"

Le società sportive che si allenavano al Palasport prima dell’inizio dei lavori chiedono che gli interventi siano eseguiti al meglio e che vengano effettuate scrupolose verifiche da parte dell’amministrazione comunale, prima della riconsegna dell’impianto sportivo. Il tutto, mentre proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione della struttura di viale Sclavo. Come da contratto, l’azienda incaricata ha effettuato alcuni controlli approfonditi sulle travi che sostengono il tetto dell’impianto all’altezza del campo centrale. Gli accertamenti hanno evidenziato ulteriori criticità strutturali, rispetto a quanto ipotizzato in apertura del cantiere, e questo ha destato preoccupazione nelle società sportive. Sono infatti necessari interventi immediati per garantire la piena sicurezza e l’incolumità degli utenti della struttura. Gli operai si sono messi subito al lavoro sulla copertura per sanare le criticità. "Rispetto all’ultimo cronoprogramma, la riconsegna del Palasport slitterà di alcuni giorni, a causa di queste problematiche non preventivabili prima degli accertamenti di cui sopra, anche se azienda, direzione dei lavori e Comune sono al lavoro per accorciare il più possibile le tempistiche", aveva annunciato Palazzo pubblico.