Venerdì sciopero, possibili disagi per la raccolta rifiuti

2I sindacati Sgb e Flaica Uniti Cub hanno proclamato uno sciopero generale per la giornata di venerdì 20. L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potrebbero verificarsi disagi alle attività sul territorio. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, Sei Toscana comunica che saranno garantiti tutti i servizi minimi. Il Comune invita la cittadinanza a fare attenzione per quanto riguarda la raccolta porta a porta.