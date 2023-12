"Veglioni di Capodanno 2023: tutti gli eventi delle Contrade!"

· AQUILA

– Venerdì 29 dicembre alle 18,15 in prima e alle 18,30 in seconda convocazione, assemblea generale con il seguente ordine del giorno: Insediamento del Capitano, Comunicazioni On.do Priore, Nomina Revisori dei conti, Varie ed eventuali.

– Cenone del 31 dicembre in società. Antipasti: Salatini ripieni

Pizzette, Crostini salsiccia e stracchino, Crostini salsa fegatini. Primo: Lasagne con ragù all’antica, cavolo nero e pecorino. Secondo: Arista farcita, Lenticchie in umido e patate alla ghiotta. Frutta: Mandarini e uva. Dolce: Pandoro e panettone.

· BRUCO

– La Società L’Alba organizza il Veglione di Capodanno 2023, cena e intrattenimento a cura di DJ Paolo Rosia. Per info e prenotazioni inviare mail a [email protected] entro oggi, specificando il numero di celiaci se presenti. Ritiro tessere nei giorni di domani e sabato 30 dicembre in Società dalle 21,30 e fino alle 23.

· CHIOCCIOLA

– La Contrada della Chiocciola informa che domenica 31 dicembre il Complesso Museale sarà aperto negli orari 10-13 e 15-18.

I visitatori potranno usufruire di una visita guidata in italiano per un massimo di 20 persone, con inizio nei seguenti orari: 10,15, 11, 12, 15,15, 16 e 17. Si prega di essere puntuali. Su prenotazione sono possibili anche visite in inglese, tedesco, francese e spagnolo; si prega di indicare la lingua richiesta in fase di prenotazione.

È richiesta la prenotazione tramite messaggio WhatsApp al 3382130462, o tramite e-mail a [email protected] oppure utilizzando la app della contrada. Ingresso e visite guidate a offerta per il mantenimento del coesso museale.

· CIVETTA

– Corso per bandieraie ogni settimana nei locali dell’Economato. Incontri pomeridiani dalle 17 alle 19 circa con un incontro serale al mese (21/23 circa). Chi fosse interessato a partecipare lo comunichi all’Economato di Contrada in modo da potervi aggiornare sui dettagli. Referenti: Marta Zanchi (3485151764) e Alessia Geyer (3475532806).

· GIRAFFA

– Domenica 31 dicembre, alle 17, Santa Messa di Ringraziamento.

– Domenica 31 dicembre cenone di Capodanno in società. Per informazioni contattare Silvia Giusti tel. 3392348382.

· NICCHIO

– Corso bandieraie, appuntamento ogni lunedì alle 21,15 nelle stanze dell’economato. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

– Corso di pittura: chiunque volesse partecipare può recarsi nelle stanze dell’economato, ogni martedì alle 21,15. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

· SELVA

– Fino a domenica 31 dicembre e da martedì 2 a sabato 6 gennaio dalle 16,30 alle 18,30 sarà possibile per tutta la cittadinanza visitare il meraviglioso presepe allestito presso l’oratorio di San Sebastiano dagli artigiani Selvaioli

– Sabato 30 dicembre sabato selvaiolo

– Domenica 31 dicembre è in programma il Veglionissimo di San Sebastiano, con cenone e musica.

· TORRE

– Domenica 31 è in programma il tradizionale Veglione di fine anno.