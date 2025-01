Varata la legge sulla “Toscana diffusa“ in Regione. Rosignoli, Pd: "Più vicini ai nostri tanti piccoli centri"

"Aiutare la Toscana dei piccoli centri, delle zone montane, ad avere più servizi e opportunità. È questo lo scopo della legge che abbiamo appena approvato per offrire così ai cittadini che vivono in zone periferiche o territori lontani dai centri urbani le stesse possibilità abitare, lavorare e di cura. Un atto molto importante per il nostro territorio". Esprime così la sua soddisfazione la consigliera regionale Elena Rosignoli, membro della Commissione per la legge sulla “Valorizzazione della Toscana diffusa”. "La Toscana è piena di borghi e paesini di campagna che rappresentano il cuore della nostra regione – afferma Rosignoli –. Territori caratterizzati da una minima densità abitativa e da immensa bellezza paesaggistica che però scontano difficoltà di collegamento con i grandi centri urbani e i loro servizi. Noi vogliamo diminuire questa mancanza di servizi".