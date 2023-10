Vannetti a Colle: al Circolo di Campiglia l'incontro con la comunità locale

Incontrando questa sera alle 21.15 a Campiglia la comunità locale al circolo ricreativo della frazione, Riccardo Vannetti (nella foto), candidato sindaco di Colle per il centrosinistra alle elezioni comunali del prossimo anno, conclude la prima parte del ciclo di assemblee pubbliche che riprenderà il 13 novembre a L’Agrestone, con l’appuntamento rinviato dal 16 ottobre per motivi organizzativi. Lo fa tracciando un bilancio dei primi cinque incontri, sostenuti a Le Grazie, Castel San Gimignano, Gracciano, Castello e Scarna con lo scopo di delineare un quadro della situazione e delle aspettative di frazioni e quartieri. "Un grazie alle tante persone intervenute, grazie all’entusiasmo e all’affetto sincero per la nostra città in serate ricche di partecipazione concreta, puntuale e sensata – afferma – Parlare di idee, progetti, percorsi con le cittadine e i cittadini genera riflessioni importanti in seno alla città. Ne faremo tesoro nella costruzione del nostro programma. Un programma che scriveremo insieme con le cittadine e i cittadini di Colle, forti dei nostri ideali, ma con l’ascolto e il confronto necessari per servire al meglio la nostra comunità. E’ davvero un’emozione crescente riscontrare una partecipazione così sentita da parte della gente colligiana – conclude – abbiamo alacremente lavorato a elementi che inseriremo in un programma concreto e pensato assieme. Grazie alle numerose persone che hanno passato oltre due ore con me, a parlare del nostro futuro e di una città che vuole crescere". A.V.