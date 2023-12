Vanessa Incontrada venditrice alla sua bancarella al mercatino di Natale

Montepulciano (Siena), 12 dicembre 2023 – Un’ambulante certamente speciale ai mercatini di Natale di Montepulciano. Vanessa Incontrada, in alcune storie su Instagram, ha presentato il banco del padre ambulante.

Sabato 9 dicembre è andata ad aiutare il papà in una giornata affollatissima di visitatori. E sui social network ha “presentato” l’attività, che vende oggetti di artigianato ispirati anche al Natale.

Una persona di grande spontaneità e semplicità Vanessa Incontrada, e proprio questo piace al pubblico. L’attrice e showgirl, vista in tante trasmissioni e serie tv, da Zelig su Mediaset a “Come una madre” in Rai, ha dunque servito al banco. Tanti i visitatori che sono rimasti stupiti da questa presenza. Non è la prima volta comunque che Vanessa Incontrada presenta l’attività del padre Filippo e lo aiuta. Lo aveva fatto anche nel 2019, in un mercato a Barcellona, sulla Gran Via.

"Mi divertono molto le espressioni meravigliate degli italiani che mi riconoscono – aveva detto Vanessa Incontrada allora – Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso”.