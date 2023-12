Vanessa Incontrada al Verdi: "L’ossessione della visibilità"

Grandi firme e tanto divertimento al teatro Verdi. Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta saranno protagonisti questa sera alle ore 21 e domani alle 18 della commedia "Scusa sono in riunione … ti posso richiamare?", secondo titolo della Stagione di Prosa del Teatro di Pisa organizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Scritta e diretta da Gabriele Pignotta, ‘Scusa sono in riunione…’ porta in scena il ritratto della generazione dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa. Ex ragazzi ora cresciuti e con l’animo diviso tra ambizioni e fallimenti. Con un salto temporale, dal 2006 mentre festeggiano la laurea e si promettono amicizia eterna, i protagonisti si ritrovano nel 2021, impegnatissimi e con una frase di rigore: “Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?”. Cosa succederebbe se queste stesse persone, per lo scherzo di uno di loro, si ritrovassero protagonisti di un reality show televisivo?

Con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta ci saranno Fabio Avaro, Siddharta Prestinari, Nick Nicolosi; la produzione è firmata a.Artisti Associati, Julie Ciccarelli è l’aiuto regista, le scene sono di Matteo Soltanto, i costumi di Valter Azzini, le musiche di Stefano Switala e le luci di Pietro Sperduti.

"Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?" è un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi.