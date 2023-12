Incontrada, bancarella al mercatino

Anche Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice televisiva, al mercatino natalizio di Montepulciano. A svelarlo è stata lei stessa con un video pubblicato su Instagram (nella foto) dove mostra la sua bancarella. Sì, non si trova in piazza Grande per divertimento ma per promuovere accessori e cappellini molto originali, come si vede dal video che invita a recarsi a trovarla per lo shopping. Non è la prima volta che l’attrice, protagonista anche sul palco di ’Zelig’, spunta nei mercatini. E’ stata lei stessa, in alcune interviste, vedi quella a "Famiglia Cristiana", a raccontare: "Mio papà è un artigiano, lavora la pelle, quando va nei mercati e io mi trovo in Spagna vado volentieri a dargli una mano". Ha aggiunto poi che la divertono "le reazioni stupite degli italiani quando mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso, come se vivessimo in un’altra realtà. Ma non siamo tutti così: ho tanti amici che preferiscono spendere i loro soldi in altri modi".

La.Valde.