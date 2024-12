Vandali rubano gli addobbi. Presa di mira ’La Saletta’: "Spero non sia una ritorsione"

di Laura Valdesi

"Il messaggio mi è arrivato intorno alle 8 da un avvocato che ha lo studio accanto a noi. ’Guarda che vi hanno portato via la ghirlanda’. Mi sono precipitato a vedere e c’erano anche un po’ di pezzi in terra. Siccome era legata con il filo di ferro, devono aver fatto un bel po’ di forza per tirarla via. Ci sono dei ganci", racconta il proprietario de ’La Saletta’. Il negozio di parrucchiere che esiste a Siena da oltre 60 anni, nel Cavallerizzo. Che il 5 dicembre scorso era salito agli onori della cronaca perchè proprio nel salone i carabinieri avevano rintracciato l’uomo che si era intrufolato poco prima al ’Penny’, negli spogliatoi dei dipendenti. Per lui nessun arresto ma una probabile denuncia.

"Non voglio pensare ad una ritorsione verso chi ha aiutato le forze dell’ordine ma è certo che – spiega il proprietario del negozio che ha messo al riguardo anche un messaggio sui social – da diversi anni la ghirlando veniva appesa sopra la porta del locale e nessuno l’aveva mai toccata". Non sa ancora se presentare denuncia. Sulla vetrina erano anche rimaste un paio di impronte di scarpe: "Probabilmente per salire in cima, un paio di metri, hanno dovuto arrampicarsi. Speriamo che non sia una piccola ritorsione per la nostra collaborazione con chi indossa la divisa ma soltanto una ragazzata, com’è già successo in passato con gli addobbi natalizi". Anche in via Cecco Angiolieri, qualche giorno fa, sono state portate via le lucine di un albero esposto fuori da un negozio.

Tornando al furto degli addobbi natalizi a ’La Saletta’, le telecamere che si trovano nelle vie vicine, a partire da Malavolti, potrebbero aver ripreso qualcuno che è entrato nel Cavallerizzo. Però sembra che non ci siano ’occhi’ che inquadrano proprio l’ingresso del salone.