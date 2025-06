Ma le famiglie senesi spendono: "Superare le tensioni internazionali"

Tutti i dati dello scenario locale sono stati presentati da Marco Randellini, Segretario Generale della Camera di Commercio che ha sottolineato una prospettiva di crescita economica moderata ma costante per la provincia di Siena nel biennio 2024-2025. Il valore aggiunto provinciale supererà gli 8,8 miliardi di euro nel 2024, registrando un aumento reale dello 0,5%, si prevede un + 0,4% nel 2025. Nel dettaglio poi i diversi settori. L’agricoltura, che costituisce il 4,9% del valore aggiunto, è in forte crescita nel 2024 (+10,8%) e si prevede un ulteriore, seppur modesto, aumento nel 2025 (+1,4%). L’industria (17,1% del valore aggiunto) chiuderà il 2024 con una leggera flessione (-0,3%), per poi stabilizzarsi nel 2025 (+0,1%). Le costruzioni (5,2%) beneficiano ancora degli incentivi fiscali nel 2024 (+0,4%), ma si prevede una contrazione significativa nel 2025 (-2,1%) a causa dell’esaurimento di tali stimoli. I servizi (72,8%), il settore più rilevante, cresceranno dello 0,3% nel 2024, con un’accelerazione prevista per il 2025 (+0,7%). Sul fronte dell’occupazione, si stima una crescita dell’1,5% nel 2024, rallentando a +0,9% nel 2025. La spesa per consumi finali delle famiglie passa dall’1,6% nel 2024, al +2,9% prevista del 2025. "Numeri che testimoniano la straordinaria capacità del sistema economico senese di superare le tensioni e le sfide che caratterizzano il quadro politico ed economico internazionale".