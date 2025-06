"Ares, bello se vincesse. Con lui possono battagliare. Ungaros e Comancio"

Tamurè è squalificato. E di questi tempi, quando si respira aria di Palio, si parla di giubbetti e di lotto è ancora più difficile accettarlo. Ma al Ceppo arriva con alcuni cavalli di scuderia che potrebbero correre il 2 luglio. Ares Elce, sauro di 9 anni, già due volte al canape nel 2024 per Leocorno e Oca. C’è inoltre Duce.

Com’è andata la previsita?

"I veterinari mi hanno fatto i complimenti per le condizioni dei cavalli. Entrambi hanno ben figurato. Ares non c’è bisogno di presentarlo, poi c’è Compilation che ha vinto la sua corsa a Monticiano e ha rivinto il palio dei rioni, sempre a Monticiano. Duce ha fatto benissimo, vincendo a Monteroni, è partito sempre in testa. Dollaro ha conquistato il Memorial al ’Tamburo’. Dal punto di vista lavorativo, dei cavalli intendo, sono soddisfattissimo. Non posso chiedere di più. Dal punto di vista paliesco è chiaro che il rammarico è grande. Più ci si avvicina e più non ci si dorme la notte".

Ares elce rischia di essere una punta?

"Credo che sia esagerato. Ha dimostrato di avere delle qualità ma ci sono soggetti che possono competere con lui, Ungaros stesso gli può fare da antagonista. Comancio può sbattagliare con Ares. Poi vedo qualche nuovo interessante. E’ sicuramente molto attenzionato ma da lì a vincere il Palio ce ne corre".

Tamurè però ci ha sempre creduto molto in Ares.

"Sì, non nego che mi ha dato tanto e anche io ho dato tanto a lui. Ce l’ho da sei anni, l’ho tenuto come un figlio, mi ha tolto soddisfazioni enormi. Se vincesse un Palio sarei super contento per lui. Meriterebbe di restare nella storia dei cavalli da Piazza".

La.Valde.