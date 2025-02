Valdichiana Living alla Bit. Eccellenze locali in vetrina

I dati più recenti sul turismo in Italia, raccolti dall’Istat e analizzati dall’Osservatorio nazionale del ministero, rivelano, in estrema sintesi, almeno tre tendenze particolari: l’estate non è più la stagione dei viaggi di massa; gli italiani si muovono di meno, i visitatori stranieri di più; grazie al novembre 2024, in crescita a doppia cifra, si può forse cominciare a parlare di destagionalizzazione dei flussi. Tra comunità stressate dal sovraffollamento, in rivolta contro gli affitti brevi, e minacce a chi si oppone alle ‘keybox’, simbolo delle case vacanze, la Bit (Borsa internazionale del Turismo), in programma da domani all’11 febbraio nella nuova sede di Fiera Milano-Rho, si pone come banco di prova dell’intero comparto.

Un appuntamento di grande importanza anche per la Valdichiana Senese, presente in fiera con il tour operator ufficiale Valdichiana Living e forte di numeri di assoluto rilievo: il territorio ha totalizzato nei primi otto mesi del 2024 quasi 900mila presenze, confermando attrattività ad ampio raggio ma anche la centralità dell’industria turistica nel panorama economico e dell’occupazione locale. Intanto è arrivato il nuovo testo unico regionale sul turismo, in vigore da un mese, che richiama, tra l’altro, esperienze di qualità associate alla sostenibilità.

Valdichiana Living si presenta alla Bit con numerose, importanti novità che accrescono e migliorano la fruibilità dell’offerta: sono stati potenziati i viaggi (dunque le combinazioni con pernottamento) rispetto ai tour giornalieri, strizzando l’occhio anche a nuove tendenze, come i ritiri di gruppo per lo yoga e la mindfulness; il sistema di filtraggio intelligente attivo sul portale valdichianaliving.it che consente, con pochi e agevoli click, di ‘costruirsi’ il viaggio su misura; il rafforzamento del segmento B2B, quello dei rapporti tra imprese.

"Efficientando – spiega Bruna Caira, direttrice tecnica del tour operator – le relazioni con colleghi nazionali e internazionali che possono navigare sul sito, nell’area riservata agli operatori, visualizzando le tariffe a loro riservate e finalizzando l’acquisto delle offerte".

Diego Mancuso