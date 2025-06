Graduation Day. Attesi 800 neodottori in piazza del Campo

La conchiglia di piazza del Campo si appresta a tornare ad essere la cartolina più bella della città-campus universitario. L’Università degli Studi annuncia il graduation day per il 14 giugno prossimo.

L’appuntamento per i neo dottori dell’ateneo senese è per sabato 14 giugno alle 17 quando nell’impareggiabile scenario di Piazza del Campo si terrà la cerimonia del ’Graduation Day’, la festa di laurea dedicata a chi ha conseguito il titolo, triennale o magistrale, nell’ultimo anno accademico. Con protagonisti gli studenti laureati ma anche diversi ospiti, chiamati a raccontare le loro storie, testimonianze di quel che li aspetta dopo e oltre lo studio, nel mondo del lavoro e nella vita.

La coinvolgente cerimonia sarà aperta come da tradizione dai saluti del rettore Roberto Di Pietra e del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio. Parteciperanno quindi tenendo un intervento gli ospiti-testimonial dell’occasione: Andrea Causarano, medico specialista in Medicina dello sport; la senesissima Ofelia Passaponti, laureata dell’Università di Siena e Miss Italia 2024; Giuseppe Calabrese, meglio noto come Peppone, giornalista e conduttore televisivo di Linea Verde dal 2018 e iscritto a suo tempo, dopo il diploma, al corso di laurea di Giurisprudenza all’Università di Siena. Infine l’intervento della presidente dell’Associazione USiena Alumni, Anna Prugnola, cui seguirà la relazione del rettore Di Pietra.

La cerimonia proseguirà con la chiamata, uno ad uno, delle laureate e dei laureati sul palco per la consegna della pergamena e la rituale foto con il rettore, i compagni di studio e la direttrice o il direttore del dipartimento di afferenza del corso di laurea. Seguiranno la proclamazione solenne e infine il rituale lancio del ’Tòcco’ a suggellare l’importante traguardo raggiunto: questa immagine, come ogni anno, farà il giro del mondo accademico e sui social lancerà la campagna promozionale più bella per la città e l’ateneo.

Sono al momento oltre 800 le iscritte e gli iscritti alla cerimonia – fra gli aventi dirito che hanno confermato la partecipazione –, che si terrà nella storica piazza cittadina, e alla quale assisteranno anche molti familiari dei neo dottori e dottoresse.

Informazioni sul programma, in via di definizione, sono pubblicate sul sito di Ateneo.

Paola Tomassoni