L’Europa del futuro ’Vision’: a Pontignano proposte a confronto

Tra incertezze economiche, lontananza dai cittadini, il dramma della guerra alle porte del continente, rapporti burrascosi con lo storico alleato di là dall’Oceano, mai come in questo momento l’Europa ha bisogno di ripensare sé stessa e ridefinire un cammino comune. Ben vengano dunque occasioni di dialogo e confronto, anche tra posizioni politicamente lontanissime, come quella che si terrà a Pontignano dal 19 al 21 giugno, la ’Conferenza sull’Europa del futuro’, promossa dal Think tank Vision diretto da Francesco Grillo, docente alla Bocconi. "È un impegno morale che tutti dobbiamo prenderci, contribuire con riflessioni e possibili soluzioni al superamento di questa difficile fase", ha detto Grillo alla presentazione pubblica dell’iniziativa.

Annunciati nomi noti a chiunque (su tutti il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e l’ex presidente della Commissione europea e del Consiglio dei ministri Romano Prodi), ma anche una vasta serie di interlocutori di altissimo livello: dai vertici delle fondazioni Adenauer, Feps, Green Foundation, Institute of European Democrats a studiosi di primo piano, dalla stretta collaborazione con l’Università degli Studi (presente ieri con Simone Borghesi, Luca Verzichelli, Sabrina Cavatorto) ai media internazionali, al mondo della finanza e delle imprese, con Nicola Maione e Andrea Maffezzoni, presidente e cfo di Banca Monte dei Paschi, Gregorio De Felice chief economist di Intesa Sanpaolo. E poi gli studenti dell’ateneo che saranno coinvolti nei tavoli di lavoro, con quel “metodo Pontignano“ evocato dal professor Verzichelli che ha lo scopo di far compiere passi avanti al dibattito con le "discussioni interne", faccia a faccia su temi impegnativi.

"Il Comune – ha detto l’assessore con delega ai rapporti con le Università Vanna Giunti – è orgoglioso di ospitare questo incontro, tanto più in un momento in cui è necessario lavorare per trovare nuove prospettive per l’Europa. È necessario aprire una discussione ampia e plurale, bene che ci sia un laboratorio di esperienza e innovazione, per un’Europa più unita e più vicina ai cittadini".

Appuntamento dunque alla Certosa di Pontignano, da giovedì 19 a sabato 21 con l’appuntamento organizzato da Vision.