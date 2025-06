’Polipetti’ di maglia per i nati prematuri. Il dono dei ragazzi dell’istituto Caselli

Umanizzazione delle cure, sostegno emotivo e attenzione verso il neonato e la sua famiglia. C’è tutto questo nelle donazioni che hanno riguardato il Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Aou Senese e, in particolare, la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini e la UOP Ostetricia, con responsabile la dottoressa Alessandra Meucci. Il progetto ’Octopus’ ha visto protagonisti circa 50 ragazzi dell’istituto Caselli di Siena, frequentanti l’indirizzo di studi ’Servizi per la sanità e l’assistenza sociale’. Sono stati loro a realizzare, con l’associazione Cuore di Maglia, i dou-dou a forma di polipetto (essenziali per ridurre lo stress dei bambini nati prematuri dopo il distacco dalla madre) oltre che scarpine da destinare ai più piccoli degenti dell’ospedale. Una delegazione del Caselli, accompagnata dalla professoressa Barbara Santini, ha consegnato alla TIN i materiali realizzati. La stessa TIN ha poi ricevuto una donazione di coperte, maglioncini e cappellini offerti dalla Contrada della Torre, che ha anche donato alla Ostetricia dei kit per la formazione e l’approccio all’allattamento. Presente alla consegna Riccardo Giustarini, vicario generale della Torre.