Valdichiana Christmas Tour. Bus navetta giornalieri dal ponte dell’Immacolata

Con una proposta varia e originale Chianciano Terme si inserisce tra le mete da non perdere per le prossime festività natalizie. Il programma degli eventi, presentato dal sindaco Andrea Marchetti e tutti i soggetti coinvolti, ha inizio sabato 11 novembre per proseguire fino al 6 gennaio con iniziative e allestimenti a tema. "Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni, attività commerciali – ha spiegato Marchetti - è stato possibile creare un calendario di iniziative natalizie che insistono su aree diverse della città, anche in collegamento con alcuni Comuni limitrofi, nel tentativo di realizzare offerte dinamiche e variegate. Un periodo lungo come quello del Fantastico Natale 2023 a Chianciano Terme, quasi due mesi di festa, necessita di una diversificazione e di tanti motivi di viaggio per un pubblico ampio e variegato".

L’amministrazione ha puntato per questo anche su una circolazione territoriale, attraverso il collegamento con Sarteano e il suo "Il Paese dei Presepi" e con Castiglione del Lago e le sue "Luci sul Trasimeno", collegati a Chianciano Terme grazie alla presenza del Valdichiana Christmas Tour, un bus panoramico attivo dal Ponte dell’Immacolata che effettuerà navetta giornaliera a più orari. Il Valdichiana Christmas Tour sarà attivo su prenotazione telefonica +39 379 2098831 dal 7 al 10, dal 15 al 17 dicembre e dal 22 dicembre al 7 gennaio, con corse dalle ore 11 alle 21.30.

Il Parco Acquasanta delle Terme di Chianciano sarà l’ambientazione per La Casa di Babbo Natale, un percorso che si arricchisce di personaggi e scenari come l’ufficio postale per lo smistamento delle letterine a Babbo Natale, la fabbrica dei giocattoli, lo studio e la camera di Babbo Natale, il villaggio degli Elfi, la caverna del Grinch, un bosco incantato abitato da creature fantastiche. La Casa di Babbo Natale sarà aperta tutti i fine settimana da sabato 11 novembre, venerdì 8 dicembre, poi tutti i giorni a partire da sabato 23 dicembre fino a sabato 6 gennaio. L’ingresso è consentito dalle ore 10 alle 18; per info e prenotazioni è disponibile il sito www.lacasadibabbonatale.it.

Le Terme di Chianciano, soprattutto le Piscine Termali Theia con la SPA Kids Area, ma anche le Terme Sensoriali, con il "Percorso del Gusto" e i piatti tipici della Valdichiana e della Val D’Orcia, saranno acquistabili insieme a ciascuna delle iniziative del Natale a Chianciano Terme, dalla Casa di Babbo Natale alle offerte di Vivichianciano. La rete pubblico-privata "Vivichianciano" arricchisce infatti l’offerta natalizia con proprie iniziative: da sabato 2 dicembre a sabato 6 gennaio l’esperienza con gli alpaca diventa ancora più emozionante ed intensa grazie all’atmosfera natalizia. L’attività è organizzata presso il centro visite Alpaca Experience (Strada dei Vespri, 13). Solo un assaggio delle tante iniziative natalizie