Valdichiana, arrivano gli stranieri. Aumentano i turisti dall’estero

Aumentano i turisti stranieri ma calano gli italiani per un dato complessivo che vede gli arrivi in aumento (+3,05%) mentre le presenze, ovvero il numero delle notti trascorse negli esercizi ricettivi, sono in leggero calo (-0,63%). Questa, in pillole, la situazione nell’ambito della Valdichiana che prende in considerazione sia le strutture alberghiere che extra-alberghiere e che si può verificare leggendo i dati, provvisori, sulla movimentazione turistica pubblicati dal Comune di Siena.

Il periodo di riferimento copre otto mesi da gennaio ad agosto 2024, un arco di tempo importante per un tracciare un primo bilancio visto che abbraccia anche i mesi estivi (luglio e agosto hanno il segno meno). In totale gli arrivi sono 362.704 (contro i 351.960 dei primi otto mesi del 2023) con gli stranieri (196.255) che sorpassano gli italiani (166.449). Le presenze complessive sono 896.760 e se i visitatori provenienti da altri Paesi crescono anche in questo dato (529.502, +6,78%) lo stesso non si può dire dei cittadini del Belpaese con un calo quasi da doppia cifra (-9,67%). Certo, in generale, i dati sul turismo si analizzano anche guardando altri aspetti e quindi il ’tipo’ di turista che arriva, se è ’altospendente’ o se invece ha pianificato un viaggio ’mordi e fuggi’ magari accontentandosi di un semplice panino. Le cifre su presenze e arrivi sono la base da cui partire. Analizzando alcuni Comuni dell’area, Chianciano Terme, nei primi 8 mesi del 2024, cresce in arrivi (154.125, +4,16%) ma non in presenze (318.090, -2%), voce dove si nota che sono stati ’persi’ 26.840 italiani nonostante un interessante dato che arriva dagli stranieri (20.353 presenze, +17,27%). Grazie a mesi con una sostanziale crescita come febbraio, maggio e giugno, a dimostrazione che il turismo non è più stagionale, Montepulciano si conferma in salute e sfonda il muro dei 100mila arrivi (105.212, +5,97 sullo stesso periodo del 2023) ed è positiva anche sul fronte delle presenze (258.731, +1,46%) ma con luglio e agosto in calo sul 2023.

Sinalunga cresce con 16.040 arrivi (+8,86%) e 44.878 presenze (+5,86%) mentre Chiusi per ora non ripete i dati del 2023, collezionando 21.620 arrivi (-10,85%) e 42.542 presenze (-11,9%), così come Sarteano che scende a 16.757 arrivi (-13%) e 72.005 presenze (-6,02%), pagando il calo dei visitatori italiani. Bene Torrita di Siena in arrivi (10.015, +5,79%) e presenze (35.838, +8,93%) così come Trequanda con 17.425 arrivi (+13,08%) e 53.842 presenze (+6,88).