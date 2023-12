"Valdelsa, terra del mio cuore". Premio ’Città di Colle’ allo chef Gaetano Trovato

Il prestigioso premio ’Città di Colle’ è stato conferito dalla Pro Loco allo chef di Arnolfo, ristorante pluristellato, Gaetano Trovato. "Ho ricevuto offerte, per spostare il ristorante da mezzo mondo, ma la mia caparbietà ha voluto intraprendere questo percorso così longevo a Colle – ha affermato Trovato durante la cerimonia di premiazione in Comune –. Ho sempre collaborato con tutte le attività di Colle, penso anche a chi mi porta le verdure, due giovani colligiani. Colle mi ha fatto crescere ed è la città del mio cuore. Questo è un territorio speciale, c’è un mondo intero che viene a trovarci e vuole scoprirci. È una città che secondo me, a buona ragione, avrà un futuro ancora più ridente e importante. Oggi, però, abbiamo la necessità di dare supporto ai giovani, io cerco di dare loro la carica e nuovi stimoli per sviluppare Colle".

"Siamo qui – ha affermato Mario Provvedi, presidente della Pro Loco – a festeggiare un grande evento, per noi il più importante di tutto l’anno. Il premio nasce nel 1977 per chi con le sue virtù si è distinto glorificando il nome di Colle". "Questo premio ha una valenza doppia – ha sottolineato il sindaco Alessandro Donati – Come due sono le stelle e i ristoranti. C’è da lodare sicuramente la capacità del singolo, ma anche quella di saper mettere insieme una squadra di professionisti. Questo premio mette in evidenza l’eccellenza della ristorazione propria del nostro territorio".

"Un locale che oltre ad appagare gli occhi appaga anche i palati – le motivazioni’ del riconoscimento illustrate dal socio della Pro Loco, il professor Meris Mezzedimi –. Il nuovo ristorante è il coronamento di un sogno di un bambino che arriva da Scicli".

Lodovico Andreucci