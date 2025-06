Valdelsa, piano sicurezza: "Criminalità giovanile. Spaccio e violenza. C’è massima attenzione"

"La sicurezza dei cittadini in Valdelsa" è stato il tema del gremito e interessante incontro che ha visto al tavolo dei relatori Gianluigi Manganelli, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi, con il grado anche di Vice Questore della Polizia di Stato. L’iniziativa si è tenuta in seno alla conviviale del Lions Club Valdelsa, in programma all’Hotel Alcide. L’ospite è stato presentato dal Presidente del Lions Club Valdelsa, Silvano Becattelli.

Manganelli ha ricordato che la situazione della criminalità nel nostro territorio è tenuta sotto attento controllo durante tutto il giorno e la notte da tutte le forze dell’ordine presenti: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Tutte queste preziose forze dell’ordine sono unite e coordinate tra loro e fanno capo al 112. Questo controllo rende abbastanza sicura la città per le persone adulte come dimostrato anche dalle statistiche a disposizione. "Esiste – dice Gianluigi Manganelli – sicuramente una criminalità giovanile, presente e determinata, dedita allo spaccio a cui si devono anche episodi di inciviltà, che si concentra in certe aree della città". Per quanto concerne gli altri reati, in particolare modo i furti, il dirigente della Polizia ha spiegato quali sono i periodi e le ore del giorno in cui questi avvengono e come difendersi. Ovvero, quali atteggiamenti e precauzioni sono necessari e quali sono i sistemi migliori di protezione delle case e della propria incolumità. Molto importanti, per il Dottor Gianluigi Manganelli, e da tutta la platea ritenuti molto significativi, sono gli interventi del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza per combattere la violenza di genere, che ha numeri molto alti, purtroppo. Una lotta che va avanti anche grazie alla campagna di sensibilizzazione portata avanti negli anni dai media e dalla Regione Toscana.

Un’altra campagna di sensibilizzazione, sempre secondo il Commissario Manganelli, che ha avuto ottimi risultati, è quella per combattere le truffe telefoniche agli anziani. Truffe che spesso vengono ancora tentate ma che non hanno più il successo di un tempo. Manganelli ha poi risposto alle molte domande dei presenti in sala, particolarmente incentrate sulle precauzioni da prendere per evitare di subire furti e/o rapine, sulle casistiche dei reati più comuni, e sull’auspicato ritorno del Commissariato di Pubblica Sicurezza nel centro storico della città di Poggibonsi.

Fabrizio Calabrese