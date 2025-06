Poggibonsi piange Federico. Improvviso e fatale malore per il ciclista di 52 anni

E’ morto sotto gli occhi della moglie. Federico Silei, 52 anni, di Poggibonsi, è stato stroncato da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta. Nonostante il disperato tentativo dei medici del 118, per lui non c’è stato niente da fare. La tragedia è avvenuta sabato a Castelnuovo Val di Cecina. Amava la bici, Federico, e approfittando della bella giornata di sole, si era concesso con la consorte una lunga pedalata sulle nostre strade, quello strade che conosceva bene e che percorreva spesso con la sua due ruote. Dietro l’angolo lo aspettava un destino crudele. Arrivati a Castelnuovo Val di Cecina, Federico si è sentito male, improvvisamente, accasciandosi a terra. La moglie ha capito subito la gravità della situazione, dando subito l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L’arresto cardiaco gli era stato fatale. La notizia del dramma si è diffusa rapidamente a Poggibonsi, dove Federico era molto conosciuto. Amava la vita, le moto, la musica, e amava anche gli altri, questo 52enne con sorriso sempre pronto. Come traspare dalle foto della sua pagina facebook. Ci sono post in cui prendeva spesso posizione sulle ingiustizie e sulle brutture del mondo, sempre con grande umanità, comprensione, empatica con il prossimo. E quei post raccontano molto di lui. Federico lascia un vuoto incolmabile nei suoi familiari e in tutte le persone che gli volevano bene, che sono veramente tante a Poggibonsi E lascia un vuoto immenso in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di frequentarlo. "Una delle persone più buone e genuine che abbia mai conosciuto". "Era una persona speciale, non ti dimenticherò mai". "Che tristezza, mancherai". "Che tu possa continuare a sgassare come ti piaceva, in ogni luogo tu sia". "Ciao guerriero". Sono solo alcune delle parole postate sui social dagli amici e dalle amiche di questo 52enne con una luce negli occhi che ti catturava e ti restava dentro. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 a Cedda. E nel cimitero di questo piccolo borgo Federico riposerà per sempre. Saranno in tanti a dargli l’ultimo saluto.