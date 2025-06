Miss Toscana, Giulia Cavani vince la prima selezione

Lo scorso anno Miss Toscana si era chiusa nel segno di Siena con il successo di Ofelia Passaponti che poi avrebbe vinto anche il titolo più prestigioso di Miss Italia. La nuova edizione di Miss Toscana si apre ancora nel segno della nostra città perché la prima selezione dell’edizione 2025 del concorso è stata vinta da una ragazza senese. Si tratta di Giulia Cavani, 22 anni, studentessa universitaria. Giulia è alta 1,80 ed è del segno zodiacale della Vergine. Ha vinto la selezione inaugurale andata in scena nello splendido scenario del borgo di Sorano, in provincia di Grosseto, di fronte a un folto pubblico che si è divertito. Un palcoscenico naturale ricco di storia e cultura, che ha affascinato tutte e venti le ragazze in gara provenienti da varie zone della nostra regione.

Al secondo posto Noemi Artimisio, 20 anni, di Follonica (Grosseto), alta 1,71 studentessa. Terza classificata, Miss Framesi, Morgana Manuali, 22 anni da Bagno a Ripoli (Firenze), alta 1,74, studentessa. Il quarto posto è andato a Diletta Tarquini, 19 anni, di Montepulciano (Siena) alta 1,77, studentessa. Quinta classificata Laura Russo di Lucca, 23 anni, alta 1,70. Sesta classificata Chiara Festeggiante, 20 anni di Poggibonsi, studentessa.

La selezione di Miss Toscana faceva parte delle manifestazioni organizzate per la Festa del tortello soranese, rassegne organizzate dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Sorano. La giuria era presieduta da Riccardo Masoni, segretario comunale di Sorano. La serata è stata presentata in modo brillante e coinvolgente da Gaetano Gennai che ha presentato anche un monologo di cabaret tratto dal suo ultimo spettacolo teatrale.

All’inizio della serata le ragazze sono sfilate indossando una camicia bianca e inviando messaggi contro la violenza sulle donne. Nel primo passaggio sulla passerella le ragazze si sono raccontate auto presentandosi. E’ stato letto anche un saluto che la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani ha inviato alle ragazze partecipanti.

Giulia Cavani è raggiante dopo il primo successo. "Sarà un’estate impegnativa, ricca di tante passerelle ma volevo mettermi in gioco per vivere un’esperienze che sicuramente sarà formativa e interessante". Soddisfatto Alessio Stefanelli, patron della Syriostar ,che con la collaborazione di Giovanni Rastrelli organizza Miss Toscana. "Una partenza col piede giusto, un grande spettacolo in una location suggestiva. Modo migliore non c’era per iniziare nel migliore dei modi la grande stagione della bellezza".

