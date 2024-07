"Vado alle Olimpiadi". La gioia di Siragusa

La colligiana Irene Siragusa stacca il biglietto per le Olimpiadi. Ora è ufficiale. Un traguardo non di poco conto. Una nazione intera, e in particolar modo la comunità colligiana, ora guarda a questa sfida. D’altro canto quando l’Italia chiama, la ’velocista con gli occhiali’ risponde presente, e così è andata in occasione delle World Relays alle Bahamas, competizione dove l’Italia si è qualificata con la staffetta 4×100 femminile per le Olimpiadi di Parigi. "Parigi 2024, Olimpiadi. Adesso è reale – scrive sui social la velocista –. Convocazione ufficializzata e farò parte della 4x100 per quella che sarà la mia seconda olimpiade. Le convenzioni sociali chiedono che tu sia felice, hai raggiunto un obiettivo che solo lo 0,000000002% della popolazione mondiale raggiunge. La mia realtà e il mio spirito non sono totalmente sereni ad essere sincera. Dai campionati italiani ho iniziato a pregare che tutti gli sforzi, i sacrifici e la miglior stagione della mia vita (tutto racchiuso in 2 mesi) sui 200mt bastassero per riuscire a qualificarmi individualmente su questa distanza. Otto punti mi hanno separata dal mio sogno di una partecipazione individuale di nuovo". Ed ancora: "Vorrei ringraziare il mio team che mi ha portato a ottenere di nuovo la manifestazione sportiva più importante al mondo, l’Esercito, la mia allenatrice, la mia psicologa, il mio fisioterapista, il mio nutrizionista, la mia manager e la mia famiglia". "Sono sicura – conclude Siragusa – che riuscirò a mettere in pista a Parigi tutta la mia determinazione e la mia voglia di dimostrare con le ragazze ciò che ci meritiamo davvero perché quello che mi ripeto dal 30 giugno è: “Hai fallito, ma non sei un fallimento“. Dopo anni bui posso dire di essere tornata su ottimi livelli".

Lodovico Andreucci