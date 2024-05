Vaccini nei Paesi in via di sviluppo. Firmata l’intesa tra Vismederi e IvI

VisMederi e International Vaccine Institute siglano una partnership per accelerare la ricerca di vaccini nei Paesi in via di sviluppo. Il protocollo d’intesa con l’International Vaccine Institute (IVI), prestigiosa istituzione internazionale non profit è stato firmato a Siena con la partecipazione dei dirigenti di entrambe le realtà impegnate in ambito di scienze della vita: per IVI erano presenti il general director Jerome Kim, Laura Plant, head of external affairs alEuropean regional Office e Annette Kraus senior Research scientist. Lo scopo principale dell’accordo è potenziare la collaborazione nei settori della ricerca e dello sviluppo dei vaccini, ma anche della formazione e del rafforzamento delle capacità a favore della salute pubblica globale: la cooperazione riguarderà lo sviluppo congiunto di programmi per migliorare i sistemi sanitari e l’infrastruttura nei Paesi in via di sviluppo, ma soprattutto la condivisione delle competenze e delle risorse per accelerare l’introduzione di nuovi vaccini.

"Riusciremo a supportare in maniera ancora più strutturata le aziende che si occupano della produzione di vaccini per Paesi in via di sviluppo – spiega Emanuele Montomoli, responsabile scientifico e fondatore di VisMederi -. VisMederi metterà a disposizione le proprie competenze nel segmento degli studi clinici e della valutazione dell’efficacia di vaccini per patogeni emergenti. Questi studi sono strategici per rendere disponibili nuovi vaccini efficaci in tempi rapidi e soprattutto nelle aree più povere".

La partnership prevede anche iniziative congiunte per la partecipazione a bandi di ricerca, come ad esempio gli European and developing countries clinical trials partnership e nuove opportunità nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive di programmi di agenzie europee ed internazionali. "Questa partnership rappresenta un importante passo avanti verso l’obiettivo comune di innovazione scientifica a favore della salute globale – sottolinea Sara Pugliese, chief executive officer di VisMederi Holding -. Unendo le forze, possiamo aumentare il nostro impatto tecnico e strategico".

La delegazione di IVI ha visitato il nuovo stabilimento ‘operativo’ VisMederi a Colle Val d’Elsa, dove sono in fase di avviamento i nuovi laboratori di ricerca e sviluppo, che saranno inaugurati a giugno.