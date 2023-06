’Va dove ti porta il bus’ Tre classi senesi alla scoperta della città

Il viaggio di ’Va dove ti porta il bus’ di Autolinee Toscane è arrivato anche a Siena. Con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, hanno aderito 55 classi tra primarie e secondarie di primo grado: a Siena le classi coinvolte sono 1B, 1C e 1F della scuola secondaria Cecco Angiolieri. Il progetto è finalizzato non solo ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche a fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia, favorire l’immagine del viaggio in bus come un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico-artistico e turistico della propria città. Sono tre gli incontri che ogni classe ha seguito con il supporto di operatori didattici: in aula sono stati presentati i servizi urbani di AT e l’organizzazione dell’azienda; poi un’uscita in bus per scoprire i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare.