Va all’asta l’area della ex Egizia. Ci si interroga sul futuro utilizzo

Va all’asta l’area da tempo dismessa tra via Vallepiatta e via Pellegro Suali. Un’ampia superficie che ha segnato un’epoca assai significativa per l’economia di Poggibonsi, dai profili dell’imprenditorialità e dell’occupazione di manodopera in Valdelsa. Si parla infatti correntemente di quella zona come la ex Egizia, dal nome dell’azienda presente per lungo tempo in loco. Con la notizia dell’asta (appuntamento indicato per la fine di marzo) si è immediatamente aperto il dibattito per il "dopo". Ovvero per gli utilizzi successivi della superficie, finita al centro dell’attenzione delle forze politiche e civiche meno di un anno fa – insieme con altri immobili dismessi, dalle Piaggiole all’Enopolio - durante la campagna elettorale per le amministrative a Poggibonsi.

Ha affidato adesso ai social il suo punto di vista Franco Gallerini, già presidente del Consiglio comunale di Poggibonsi, in previsione di una eventuale, futura riqualificazione della ex Egizia: "Sarebbe un’ottima occasione ad opera dell’amministrazione comunale – ha scritto Gallerini – per partecipare all’asta e acquistare l’area, che potrebbe essere destinata alla realizzazione di una vera Casa della Salute, per concentrare in un unico edificio almeno una parte dei medici di famiglia, sviluppare i servizi territoriali e ambulatoriali specialistici e assicurare tempi di accesso molto più veloce ai cittadini, senza costringerli alle penose attese telefoniche al Cup". Gallerini aggiunge un’altra possibile soluzione, negli ipotetici scenari del domani: "Nella stessa area potrebbe essere anche realizzato un parcheggio, che risponderebbe anche alle esigenze di sosta dei residenti di via Senese, via Giacomo Puccini e strade circostanti. Sarebbe anche utile come punto di accesso al centro della città e consentirebbe inoltre la ristrutturazione di via Montenero per permettere un passaggio più sicuro dei pedoni. Mi auguro – conclude Gallerini – che l’amministrazione non si faccia scappare questa occasione".

Si registra intanto un’interpellanza di Vivi Poggibonsi, "considerando l’importanza strategica di un’area estesa e vicina al centro storico". Vivi Poggibonsi interpella la sindaca e la giunta "circa l’opportunità di acquisire l’area" e poi "di aprire un percorso partecipativo con i cittadini per definire attività e destinazione degli spazi".

Paolo Bartalini