UnTubo, dal jazz al rock

Tra jazz, rock e funk un’altra settimana di musica dal vivo a UnTubo, in via del Luparello. Si parte domani alle 21.45 (orario fisso per tutte le serate) con gli studenti del Siena Jazz. Ad aprire la serata Giuditta Franco (voce), Giulio Tullio (trombone), Edoardo Cian (chitarra), Francesco Bordignon (contrabbasso), Francesco De Tuoni (batteria). A seguire, jam session libera. Giovedì per ‘Jazz Night’ ci sarà il trombettista Alex Sipiagin. Con lui le due voci di Marta Frigo e Giuditta Franco; l’armonia, anch’essa doppia, affidata al piano di Matteo Maranzana e alla chitarra di Francesco Faro; sezione ritmica con Francesco Bordignon (contrabbasso) e Giuseppe Salime (batteria).

Venerdì spazio alla musica rock, con Gianluca Polvere al piano si esibiranno Paolo Qualich, Simone Bonucci, Valeria Brandini, Allegra Pallassini, Sara Mancianti, Sofia Pianigiani, Valentina Tinacci, Sofia Verdiani e Stefania Tanzarella.