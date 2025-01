Università Stranieri dà il via all’anno con la giornalista Caridi

Mercoledì 22 gennaio, alle 10.30 nella sede di piazza Carlo Rosselli, si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università per Stranieri. Alla relazione del rettore Tomaso Montanari seguiranno gli interventi della rappresentante degli studenti Rachele Matteucci, del personale tecnico-amministrativo Giulia Vivi e della rappresentante dell’osservatorio per la precarietà Cecilia Valenti. La lezione inaugurale dal titolo ’I mille sicomori di Rafah. Per una storia globale della Palestina, umana e non umana’ sarà tenuta della giornalista e saggista Paola Caridi. L’evento sarà accompagnato dalla musica dei BabelNova Orchestra.