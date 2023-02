Università Stranieri Al via corsi di italiano per gli ospiti pakistani

Iniziati ieri in piazza Rosselli i corsi gratuiti di lingua italiana per cittadini pakistani: per due giorni a settimana circa 35-40 giovani frequenteranno le lezioni all’Università per Stranieri e potranno accedere ai servizi per gli studenti, dalla biblioteca ai laboratori, e alla mensa di Sant’Agata per i pasti quotidiani. Le lezioni, fino ad aprile, utilizzeranno materiali prodotti da Unistrasi per studenti debolmente alfabetizzati. L’Ateneo ha varato uno stanziamento di 50mila euro per l’accoglienza. "L’insegnamento dell’italiano – dice il rettore Tomaso Montanari - ci pare il dono più prezioso da fare loro e chissà, che qualcuno di loro si fermi e un giorno possa insegnare la sua lingua, l’urdu, a noi italiani".