Oggi le corse a Monticiano. Previste sei batterie

In una stagione di corse tormentata dal maltempo, nuovo appuntamenti oggi (dovrebbe piovere nel tardo pomeriggio, stando alle previsioni) per il Protocollo equino con 42 cavalli iscritti a Monticiano, a partire dalle 14.30, per l’ultimo appuntamento in calendario sulla pista del “Tamburo”. Sono previste sei corse di addestramento con sette cavalli ciascuna. Di seguito il programma completo.

Prima corsa, 14,30: Ebaciami (Andrea Chessa), Eberardo (Giovanni Puddu), Esmeralda Elite (Nino Manca), Daredevil (Michel Putzu), Amarcord de Mores (Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa), Balzana (Diego Minucci), Caronte Bello (Salvatore Nieddu).

Seconda corsa, ore 15: Eracorona (Alessio Giannetti), Bonitas (Gabriele Puligheddu), Ebano (Andrea Sanna), Cassiox (Massimo Columbu), Credere (Francesco Scarparo), Dada (Michel Putzu), Bryan de Marchesana (Paolo Mereu).

Terza corsa, ore 15.30: Enzolino di Gavoi (Nino Manca), Oceano da Clodia (Diego Minucci), Dedalo King (Salvatore Nieddu), Demoni (Giovanni Puddu), Epidemico (Andrea Chessa), Volcan de Bonorva (Paolo Mereu), Bolina da Clodia (Alessio Bincoletto).

Quarta corsa, ore 16: Estrella Olianesa (Andrea Sanna), Eschilo de Aighenta (Mattia Chiavassa), Moresco (Michel Putzu), Corinne Clar (Federico Fabbri), Dorinda (Alessio Giannetti), Fenomenale (Giovanni Puddu), Remorex (Massimo Columbu).

Quinta corsa, ore 16.30: Doctor Dancer (Giorgio Frusteri), Etokamura (Alessio Bincoletto), Diarko (Salvatore Nieddu), Ennalzu (Nicolò Farnetani), Etue (Vincenzo Turco), Desiderata (Giovanni Puddu), Donrodrigo (Michel Putzu).

Sesta corsa, ore 17: Etrinta (Niccolò Francesconi), Espu (Federico Fabbri), Elly (Andrea Coghe), Gioia pura (Gabriele Puligheddu), Earl (Giuseppe Angioi), Erasmus (Massimo Columbu), Banzay (Mattia Chiavassa).

Il programma di addestramento del Protocollo equino proseguirà secondo il seguente calendario: martedì 27 maggio (lavori di addestramento a Mociano), martedì 3 giugno (lavori di addestramento a Mociano), martedì 10 giugno (lavori di addestramento a Mociano). Il programma potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o altre nuove disposizioni della commissione tecnica comunale.