Grande successo per ’Palestrette’. Sport per la lotta contro i tumori

Anche quest’anno è stato un successo. Grande partecipazione mercoledì scorso alla terza edizione di ’Palestrette’, iniziativa oranizzata da diverse palestre di Siena per raccogliere fondi a favore della Fondazione Veronesi. Gymnica 2000, Fuori Asse, President, SiMove, Dan Tian Club e The Lab hanno proposto una giornata di lezioni aperte a tutti i cittadini sostenendo la ricerca scientifica e raccogliendo fondi per la lotta ai tumori femminili. Ospiti nella location delle Volte di Vicobello, ’Palestrette’ ha accolto un centinaio di persone che si sono alternate durante tutta la giornata, seguendo lezioni di Ginnastica, Pilates, Yoga e soprattutto condividendo la voglia di muoversi per una causa molto sentita.

"E’ stata una giornata all’insegna della condivisione e della partecipazione, vissuta con empatia e amicizia e abbracciata da un sole costante, nonostante la stagione incerta di questo periodo – ha commentato Monica Valacchi di President –. Al nostro invito ha partecipato un centinaio di persone tra uomini e donne. Evidentemente, la voglia di fare del bene, muovendosi, non finisce qua. Ci saranno sicuramente altre occasione in programma per unire ancora una volta sport e solidarietà".