Università per Stranieri Le donne iraniane salgono in cattedra Una vita per la libertà

Un pomeriggio dedicato al tema ‘Donna Vita Libertà. Otto marzo per le donne iraniane’, oggi alle 17 nell’Aula Magna Virginia Woolf l’Università per Stranieri di Siena. Un momento di incontro e confronto, al quale parteciperanno l’attivista iraniana Sanaz Partow e il gruppo musicale dei BowLand, insieme al rettore dell’Università per Stranieri Tomaso Montanari, Tiziana de Rogatis (presidente Cug) e Daniela Brogi (delegata del rettore alla comunicazione social). "Sono orgogliosa di annunciare che il mio ateneo – afferma la presidente de Rogatis – ha deciso di celebrare l’otto marzo con un dibattito dedicato al movimento delle donne iraniane e alla loro rivoluzione. L’Iran è oggi per noi la storia di migliaia di giovani studentesse e studenti che in seguito alla morte della ventiduenne Masha Amini stanno facendo delle loro università uno spazio di lotta eroica al patriarcato". Sanaz Partow, architetta, è nata a Fiesole ma per molti anni ha vissuto in Iran. Dopo il suo intervento si esibiranno i BowLand, un gruppo musicale conosciuto al pubblico per la sua partecipazione a X Factor, composto da Saeed Aman, Pejman Fani e Leila Mostofi, tutti di origine iraniana. L’evento è libero e l’accesso consentito fino alla capienza massima dell’aula. Sarà comunque possibile seguirlo anche in streaming grazie al sito web dell’università stessa. Riccardo Bruni