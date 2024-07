Università per Stranieri, iscrizioni aperte. Due nuovi corsi di laurea triennali attivati. Il 6 novembre la Giornata delle matricole

Aperte le immatricolazioni all’Università per Stranieri per l’anno accademico 2024-2025. La procedura può essere eseguita online dalle matricole tramite il Portale della didattica di Ateneo, mentre sul canale YouTube di Unistrasi è disponibile un video tutorial che illustra nel dettaglio tutti i passaggi da seguire. La didattica riprenderà in autunno, il primo semestre inizierà lunedì 30 settembre e tutte le lezioni si svolgeranno in presenza. Come ogni anno, mercoledì 6 novembre avrà luogo la Giornata delle matricole, nell’Aula magna Virginia Woolf.

Nel frattempo, le future matricole hanno a disposizione diverse possibilità di orientamento: prenotando un incontro tramite un calendario online nella pagina web di Ateneo, scrivendo a [email protected] per maggiori informazioni oppure consultando il front office, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. L’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario metterà a disposizione borse di studio e posti alloggio per il nuovo anno, mentre sono del tutto esclusi dal pagamento delle tasse studenti e studentesse con Isee inferiore a 24mila euro.

Accanto all’offerta formativa consueta dell’Università, sono in fase di attivazione due nuovi corsi di laurea triennale: ‘Geografie della decolonizzazione: sostenibilità, paesaggi, patrimoni culturali’, e ‘Plurilinguismo, traduzione e interpretazione’. L’Ateneo conferma il proprio orientamento a offrire un percorso ricco di esperienze internazionali agli studenti, con l’insegnamento di 14 lingue, numerosi percorsi di studio e tirocinio all’estero, la possibilità di ottenere il Doppio Titolo e l’opportunità di incontrare gli studenti internazionali, che rappresentano quasi il 15% della comunità studentesca. Riguardo ai servizi offerti, ogni studente che si immatricola viene seguito nel percorso universitario da docenti tutor, e, se si trova in difficoltà può affidarsi al servizio di counseling psicologico. Da anni è attiva la carriera alias, che consente di vivere con riservatezza il percorso di transizione di genere. Gli studenti e le studentesse con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento troveranno a Unistrasi servizi e personale a loro dedicati.

Eleonora Rosi