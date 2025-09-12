Unicoop Firenze, un aiuto per la scuola. Raccolta materiali per famiglie in difficoltà

Più lavoro, più guadagno

CronacaUnicoop Firenze, un aiuto per la scuola. Raccolta materiali per famiglie in difficoltà
12 set 2025
PAOLA TOMASSONI
Cronaca
Domani l’iniziativa nei punti vendita. ’Prenota libro’, tutte le offerte

Settembre, mese di spese scolastiche: contro il caro-libri e per alleggerire l’impegno economico delle famiglie, anche quest’anno Unicoop Firenze offre il servizio di Prenota libro, per acquistare libri con sconto per i soci, del 15% sui libri delle scuole medie e superiori e del 5% sui libri universitari, con 500 punti premio per il primo ordine e ritiro dell’ordine in 47 punti vendita di tutte le province dove opera la cooperativa. Il servizio prenotalibro, a cui si accede on line (www.coopfirenze.it), negli anni ha visto numeri crescenti e, anche nel 2025, si conferma un servizio di riferimento per le famiglie: da giugno a oggi, sono stati registrati oltre 48.500 ordini, con un aumento del 6% rispetto al 2024. In crescita del 4% anche i volumi prenotati che quest’anno superano le 340mila copie.

Per sostenere le famiglie e favorire l’accessibilità della scuola, Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie promuovono anche quest’anno la raccolta scolastica che permetterà di donare a tanti studenti toscani un kit di materiali scolastici per affrontare il nuovo anno: domani, in oltre 90 punti vendita Unicoop Firenze, torna la raccolta di materiali per la scuola che soci e clienti potranno acquistare e che verrà donato a bambini e ragazzi toscani. La raccolta per la scuola è promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci e con il coinvolgimento della rete regionale Pollicino e di oltre 200 associazioni di volontariato del territorio che da anni portano avanti con entusiasmo ed impegno le raccolte solidali, come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno.

"Anche quest’anno rilanciamo questo importante appuntamento a cui i nostri soci e clienti, negli anni, hanno risposto con grande generosità. La giornata di raccolta scolastica è, non solo un’occasione per donare a chi è più in difficoltà, ma anche per riflettere sul tema della povertà educativa" fanno sapere da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie

I soci e clienti che si recheranno nei punti vendita troveranno totem informativi sull’iniziativa e uno speciale allestimento che metterà in evidenza, in apposite isole, i prodotti di utilizzo comune per la scuola. Sarà possibile acquistare e donare quaderni e ricambi rinforzati, fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, matite, lapis, album da disegno, evidenziatori e marcatori, gomme da cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri.

