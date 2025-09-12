Unicoop Firenze, un aiuto per la scuola. Raccolta materiali per famiglie in difficoltà

Settembre, mese di spese scolastiche: contro il caro-libri e per alleggerire l’impegno economico delle famiglie, anche quest’anno Unicoop Firenze offre il servizio di Prenota libro, per acquistare libri con sconto per i soci, del 15% sui libri delle scuole medie e superiori e del 5% sui libri universitari, con 500 punti premio per il primo ordine e ritiro dell’ordine in 47 punti vendita di tutte le province dove opera la cooperativa. Il servizio prenotalibro, a cui si accede on line (www.coopfirenze.it), negli anni ha visto numeri crescenti e, anche nel 2025, si conferma un servizio di riferimento per le famiglie: da giugno a oggi, sono stati registrati oltre 48.500 ordini, con un aumento del 6% rispetto al 2024. In crescita del 4% anche i volumi prenotati che quest’anno superano le 340mila copie.

Per sostenere le famiglie e favorire l’accessibilità della scuola, Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie promuovono anche quest’anno la raccolta scolastica che permetterà di donare a tanti studenti toscani un kit di materiali scolastici per affrontare il nuovo anno: domani, in oltre 90 punti vendita Unicoop Firenze, torna la raccolta di materiali per la scuola che soci e clienti potranno acquistare e che verrà donato a bambini e ragazzi toscani. La raccolta per la scuola è promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci e con il coinvolgimento della rete regionale Pollicino e di oltre 200 associazioni di volontariato del territorio che da anni portano avanti con entusiasmo ed impegno le raccolte solidali, come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno.

"Anche quest’anno rilanciamo questo importante appuntamento a cui i nostri soci e clienti, negli anni, hanno risposto con grande generosità. La giornata di raccolta scolastica è, non solo un’occasione per donare a chi è più in difficoltà, ma anche per riflettere sul tema della povertà educativa" fanno sapere da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie

I soci e clienti che si recheranno nei punti vendita troveranno totem informativi sull’iniziativa e uno speciale allestimento che metterà in evidenza, in apposite isole, i prodotti di utilizzo comune per la scuola. Sarà possibile acquistare e donare quaderni e ricambi rinforzati, fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, matite, lapis, album da disegno, evidenziatori e marcatori, gomme da cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri.